Роман Машовець заявив, що Росія після навчань відправляє у місця дислокації лише особовий склад, а техніку залишає

Заступник голови Офісу президента з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявив, що збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України. Про це він сказав в інтерв’ю Military Times, повідомило в суботу, 13 листопада, Головне управління розвідки Міноборони.

За словами Машовця, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України. Але після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад, тоді як бойова та інша військова техніка, як-от танки, бойові машини та ракетні системи «Іскандер», залишилися біля кордону України. У зв’язку з цим Машовець наголосив, що це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України.

«Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу», – заявив Машовець.

Нагадаємо, з кінця жовтня іноземні ЗМІ повідомляли про те, що Росія нарощуєґ свою військову присутність біля України і публікували відповідні фото. Останнім про це повідомила американська агенція Bloomberg з посиланням на дані однієї з розвідувальних британських компаній. Згідно з цією інформацією, нарощування військ відбувається у нічний час.