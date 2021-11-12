Представники російського МЗС отримали попередження від Франції про серйозні наслідки в разі нової агресії проти України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства Збройних Сил Франції.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі висловили свою стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні.

«Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої подальшої можливої шкоди територіальній цілісності України», – наголосили в МЗС.

Водночас міністри закликали Кремль якнайшвидше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату. Вони також нагадали Росії про її зобов’язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до вимог ОБСЄ.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує найближчими днями провести розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити теми, пов'язані з Україною та Білоруссю.