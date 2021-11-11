Сполучені Штати Америки попередили союзників у Євросоюзі, що Росія може обмірковувати ймовірне вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. За словами знайомих з думкою Білого дому чиновників, дана інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Попередження США надійшло на тлі енергетичної кризи та невизначеності щодо збільшення постачання російського газу до Європи, а також ситуації на кордоні Польщі та Білорусі, «близького союзника Росії».

За словами одного зі співрозмовників агентства, наближеного до Кремля, «Росія не має наміру зараз розпочинати війну з Україною, але Москва має продемонструвати, що готова застосувати силу в разі потреби».

«Наступ малоймовірний, оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах, але є план реагування на провокації з боку України», – цитує агентство думку іншого чиновника.

Джерело видання в адміністрації президента США сказало, що стурбованість Вашингтона також пов’язана з тим, що події «несуть відлуння» підготовки до окупації Криму в 2014 році.

«Оскільки Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, офіційні особи США поінформували своїх колег з ЄС про побоювання з приводу можливої військової операції», – зазначає агентство.

Як інформував ZAXID.NET, Bloomberg 9 листопада повідомив, що Росія перекинула до кордону з Україною батальйон танків і цього разу розгортання часто відбувається вночі і проводиться «елітними підрозділами» російських військ.

В українському Генштабі спростували інформацію про нарощування військ Росії біля українського кордону. У Міністерстві оборони України повідомили, що станом на початок листопада біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 90 тисяч російських військових.

Водночас президент Володимир Зеленський у відеозверненні 10 листопада наголосив, що скупчення та переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік і «психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє».

Сама ж Росія каже, що військове розміщення на її території є внутрішньою справою, і вона заперечує будь-які агресивні наміри, одночасно звинувачуючи США в провокації, коли на цьому тижні військові кораблі в Чорному морі пройшли поблизу її території.