Cитуація на кордоні Білорусі та Польщі продовжує ускладнюватись

Спровокована режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка міграційна криза має на меті відвернути увагу від діяльності Росії на кордоні із Україною. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау щодо ситуації з нелегальними мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

У поширеній речником Державного департаменту США Недом Прайсом заяві йдеться, що Сполучені Штати Америки підтримують Польщу, яка зіткнулася із «цинічною експлуатацію вразливих мігрантів з боку режима Лукашенка».

«Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і мають на меті відвернути увагу від діяльності Росії на кордоні з Україною», – йдеться в повідомленні.

Блінкен також подякував Польщі за активну підтримку Польщею суверенітету та територіальної цілісності України. З його слів, США, Польща та інші союзники та партнери єдині в тому, що РФ має відповісти за військову агресію проти України.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні?

Ситуація загострилася 8 листопада, коли до польського кордону з території Білорусі підійши тисячі нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу, які хочуть потрапити до ЄС. Дві великі групи мігрантів таки змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників. За інформацією української розвідки, наразі в Білорусі перебувають 16 тис. нелегальних мігрантів. Наразі вони, за сприяння білоруських військових, намагаються штурмувати польський кордон.

ЄС звинувачує у цих подіях режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і вважає, щотаким чином він мститься за санкції, запроваджені за придушення опозиції і протестів.

А що відомо про дії РФ на кордоні із Україною?

Раніше провідні світові ЗМІ повідомляли про те, що Росія зосереджує біля України військову техніку. За словами заступника голови Офісу президента України з питань національної безпеки і оборони Романа Машовця, Росія не відводить військову техніку від українських кордонів після військових навчань, що дозволяє їй швидко сформувати ударні угруповання для наступу на Україну.

Крім того, британське видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова перекинути в Україну близько 600 бійців сил спеціального призначення через загрозу військового вторгнення з боку Росії.