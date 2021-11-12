Британські військовослужбовці допомагатимуть полякам з інженерним забезпеченням на кордоні

Групу британських військових направили до кордону Польщі та Білорусі для підтримки польських військ в умовах зростаючої міграційної кризи. Про це повідомляє Sky News.

Міноборони Великої Британії заявило, що військовослужбовці допомагатимуть з інженерним забезпеченням для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що британські війська приєдналися до розвідувальної місії, щоб вивчити, як зміцнити паркан на кордоні.

«Нещодавно почалася розвідка за підтримки інженерних військ Великої Британії. Наші бійці співпрацюватимуть для зміцнення огорожі на польсько-білоруському кордоні. Вже після завершення розвідки ми повідомимо вам деталі», – розповів Блащак.

Зазначимо, що ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з білоруської сторони підійшли близько тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, які хочуть перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом від початку кризи на кордоні. Польська влада повідомляє, що ще тисячі мігрантів перебувають на шляху до їхнього кордону.

Європейський Союз звинуватив авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка у сприянні нелегальній міграції у відповідь на санкції. Польща, Литва та Латвія стверджують, що останніми місяцями зросла кількість людей, які намагаються нелегально в'їхати у їхні країни зі сторони Білорусі. Багато людей прибули з Близького Сходу та Азії.

Натомість офіційний Мінськ неодноразово звинувачував Варшаву у жорстокому поводженні із мігрантами. Нині ці звинувачення лунають знову. Польща своєю чергою звинуватила Білорусь у підштовхуванні мігрантів до кордону, назвавши це ворожою діяльністю.

Про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні детальніше читайте в матеріалі ZAXID.NET.