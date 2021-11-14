Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що у прикордонних областях може бути запроваджено надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Про це він заявив на брифінгу після виїзного засідання керівників українських силових структур, яке відбулося в Луцьку 14 листопада, повідомила «Українська правда».

«Визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в коодинації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність. Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях», – сказав Монастирський.

Разом з тим, за словами міністра, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі сходу та півдня.

«Не планується під час залучення додаткових сил залучення сил зі Сходу та Півдня України. Все, що передбачено, воно там залишається, люди залишаються захищати Україну», – наголосив він.

Монастирський також повідомив, що головним планом України є будівництво державного кордону.

«Для цього прийнято рішення РНБО. І прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. Це наша стратегічна мета на наступні 2 роки», – сказав він.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, наразі в Білорусі перебувають 16 тис. нелегальних мігрантів. Усі вони прилетіли з країн Близького Сходу, Азії й Африки. Мігранти намагаються прорватися до Євросоюзу. Наразі вони, за сприяння білоруських військових, намагаються штурмувати польський кордон. До того напруження було на кордонах Білорусі з Латвією і Литвою.

Європа звинувачує у цих подіях режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і вважає, щотаким чином він мститься за санкції, запроваджені за придушення опозиції і протестів.