На засіданні керівників силових структур обговорювали ситуацію на кордонах Білорусі з країнами ЄС

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів у Луцьку нараду з міністрами, керівниками правоохоронних органів і військових формувань, а також головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій. Приводом для виїзного засідання стала ситуація з нелегальними мігрантами на кордонах Білорусі з країнами Євросоюзу. На цьому засіданні також були присутні посли Польщі та Литви.

Як повідомив Олексій Данілов з посиланням на інформацію розвідки, сьогодні на території Білорусі перебувають вже близько 16 тис. нелегальних мігрантів.

«Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування», – сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні. Він також висловив переконання щодо необхідності створення міжвідомчої робочої групи із залученням усіх силових структур, органів місцевого самоврядування для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування.

Як розповів на засіданні в Луцьку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, наразі здійснюється концентрація зусиль для протидії цій загрозі. Зокрема, задіяно всі структури МВС, відбувається взаємодія зі Збройними силами, силами територіальної оборони, громадськими об’єднаннями. За словами міністра, ключовим завданням сьогодні є забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій.

Зазначимо, що ситуація на білорусько-польському кордоні, яка залишалася напруженою впродовж останніх місяців, різко загострилася в понеділок, 8 листопада, коли великі групи нелегальних мігрантів, які потрапили до Білорусі з країн Близького Сходу, намагалися прорвати кордон. Зрештою, деяким групам мігрантів згодом вдалося прорватися до Польщі.

13 листопада білоруські військові озброїли мігрантів сльозогінним газом, а самі зруйнували огорожу на кордоні, щоб допомогти їм прорватися до Польщі. Польща очікує, що спроби прориву кордону продовжаться. Крім того, польська влада підсилила кордон військами.

Багато з мігрантів, які хочуть прорватися до Євросоюзу, заявляли, що хочуть потрапити до Німеччини.