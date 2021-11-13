Вночі з 12 на 13 листопада в районі польського села Черемха, що неподалік від Вільки Терехівської, білоруські військові почали руйнувати тимчасову прикордонну огорожу, повідомила польська прикордонна служба.

«Вони виривали стовпи огорожі та рвали службовою машиною колючий дріт. Польські службовці були засліплені лазерними променями та стробоскопами», – заявили прикордонники.

Також у прикордонній службі зауважили, що поруч із білоруськими солдатами перебувала група з близько 100 мігрантів, які чекали на можливість незаконного перетину кордону.

«Білоруси оснастили іноземців сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських служб», – додали прикордонники та запевнили, що ця та подальші спроби нелегально перетнути кордон були відвернуті.

Також польські прикордонники опублікували відео з місця цих подій.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Паралельно у лісі на польсько-білоруському кордоні знайшли тіло молодого мігранта з Сирії, повідомила поліція Подляського воєводства Польщі.

«Вчора [12 листопада] в лісі недалеко від кордону в районі Вільки Терехівської було знайдено тіло молодого сирійця», – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, встановити причину смерті нелегального мігранта на місці не вдалося.

Зауважимо, у п’ятницю, 12 листопада, Європейський союз та країни-члени ЄС, до яких також долучилася Україна, виступили на засіданні Генасамблеї ООН зі спільною заявою про те, що використання Білоруссю мігрантів як політичної зброї рівносильне контрабанді або торгівлі людьми.

«Білорусь… у цей час широко використовує міграцію в політичних цілях. Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми. Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров’я людей, аби відвернути увагу від порушень прав людини та жорстоких репресій у країні», – йдеться у документі, текст якого процитував «Укрінформ».

Підписанти заяви рішуче засудили «це нелюдське і неприпустиме поводження», відкинули «будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей» та закликали білоруський режим негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров’ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.

Криза на кордонах Білорусі з країнами ЄС: що відбувається

Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу, Азії й Африки. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу, збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу, щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.

8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, залучивши, згодом, до цього, навіть солдатів з Великої Британії. Білорусь, у свою чергу, підсилилася російськими ядерними бомбардувальниками.

9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан. Також 9 листопада дві великі групи мігрантів таки прорвали польський кордон.

На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу трубопроводом «Ямал – Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон. У ЄС відповіли, що не дозволять себе залякувати.