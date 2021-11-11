Лукашенко погрожує перекрити транзит вантажів та газу до Євросоюзу
Євросоюз планує розширити санкції проти Мінська наступного тижня
Олександр Лукашенко погрожує перекрити транзит вантажів та газу через територію Білорусі до Євросоюзу. Таку заяву він зробив на нараді з урядом, відео з якої опублікував Телеграм-канал «Пул Первого».
За його словами, це може бути зроблено у відповідь на нові санкції проти Мінська, які готують країни ЄС.
«А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет та незалежність , зупинятися ні перед чим. Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди?» – сказав Лукашенко.
Євросоюз планує розширити санкції проти Мінська наступного тижня – через роль Білорусі в міграційній кризі на кордоні з країнами ЄС.
Через білоруську територію проходить російський газопровід Ямал – Європа, залізниця використовується Китаєм для транзиту вантажів у рамках програми «Один пояс – один шлях» а автотрасами проходить приблизно дві третини автомобільних перевезень із Європи до Росії.
У Європейському союзі вже відповіли на погрозу і заявили, що не дозволять Лукашенку залякати себе погрозами перекрити постачання російського газу до Європи, повідомляє «Європейська правда». Речниця Єврокомісії назвала газ «новим інструментом гібридних атак, який додається до чинної ситуації з мігрантами».