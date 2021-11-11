Лукашенко погрожує зупинити транзит вантажів та газу до Євросоюзу

Олександр Лукашенко погрожує перекрити транзит вантажів та газу через територію Білорусі до Євросоюзу. Таку заяву він зробив на нараді з урядом, відео з якої опублікував Телеграм-канал «Пул Первого».

За його словами, це може бути зроблено у відповідь на нові санкції проти Мінська, які готують країни ЄС.

«А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет та незалежність , зупинятися ні перед чим. Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди?» – сказав Лукашенко.

Євросоюз планує розширити санкції проти Мінська наступного тижня – через роль Білорусі в міграційній кризі на кордоні з країнами ЄС.

Через білоруську територію проходить російський газопровід Ямал – Європа, залізниця використовується Китаєм для транзиту вантажів у рамках програми «Один пояс – один шлях» а автотрасами проходить приблизно дві третини автомобільних перевезень із Європи до Росії.

У Європейському союзі вже відповіли на погрозу і заявили, що не дозволять Лукашенку залякати себе погрозами перекрити постачання російського газу до Європи, повідомляє «Європейська правда». Речниця Єврокомісії назвала газ «новим інструментом гібридних атак, який додається до чинної ситуації з мігрантами».