Смертельна ДТП біля Городка

У п’ятницю, 5 грудня, поблизу міста Городок на Львівщині сталася потрійна ДТП мікроавтобуса та двох вантажівок, у якій загинула 69-річна пасажирка буса, а шестирічна дитина отримала травми.

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, близько 13:45 на трасі Львів-Шегині біля Городка зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic та дві вантажівки. У результаті ДТП загинула 69-річна пасажирка буса, а також отримала травми шестирічна дитина, яка їхала в цьому ж авто.

Мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками

За інформацією очевидців, cмертельна ДТП сталася на трасі поблизу супермаркету АТБ, що при в’їзді в Городок. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці. Рух трасою дуже ускладнений.