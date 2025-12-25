Наслідки російського удару у Чернігові

У четвер, 25 грудня, російські військові атакували ринок у Херсоні та п’ятиповерховий будинок у Чернігові. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей. Про це повідомили Херсонська обласна прокуратура та Чернігівська міська рада.

Близько 12:20 окупанти атакували ринок у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік, який перебував на робочому місці, ще двоє людей отримали поранення.

«Опівдні на Різдво російські терористи масовано обстріляли середмістя Херсона. Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних “прильотів” зруйновано торгівельні точки», – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також цього дня росіяни дроном атакували п’ятиповерхівку у Чернігові. Внаслідок влучання загинула літня жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані.

«Сталося руйнування будинку з 4 по 2 поверхи. Виникло займання. Триває гасіння пожежі та розбір завалів», – повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня росіяни випустили по Україні 131 безпілотник. Українським військовим вдалось перехопити 106 безпілотників.