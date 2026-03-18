Стартап Swarmer вийшов на біржу Nasdaq

Український стартап Swarmer, який розробляє технології для управління дронами, 17 березня вийшов на американську біржу Nasdaq. В перший день торгів акції стартапу миттєво подорожчали – відкриття підняло ціну на 150%, а впродовж дня котирування зросли у п’ять разів від первинної вартості, йдеться на сайті біржі.

Український оборонний стартап Swarmer вийшов на біржу Nasdaq / Скриншот

Swarmer розмістив 3 млн акцій по 5 доларів за штуку на майданчику The Nasdaq Capital Market під тікером SWMR. Крім того, компанії надали можливість додатково придбати ще 450 тисяч акцій.

Інтерес інвесторів у перший день торгів був дуже високим: акції відкрилися на рівні 12,5 долара – на 150% вище ціни первинного розміщення, а протягом дня котирування піднімалися до 31 долара. Загалом за день було продано понад 9 млн акцій, а ціна коливалася від 11 до 40 доларів.

Станом на ранок 18 березня акції компанії трималися близько 31 долара. Організатором розміщення виступила Lucid Capital Markets.

Що відомо про Swarmer?

Стартап Swarmer заснували у 2023 році Сергій Купрієнко та Алекс Фінк. Оборонний стартап створює програму на основі штучного інтелекту, яка дозволяє одному оператору керувати одразу групою дронів – до 25 апаратів, що працюють разом як єдина система.

Розробка базується на даних понад 100 тисяч бойових вильотів. Завдяки цьому система може відтворювати дії досвідчених операторів і ефективно працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби.

За даними Forbes Ukraine, у вересні 2025 року компанія залучила 15 млн доларів інвестицій у раунді серії A, який очолила Broadband Capital Investments. До фінансування також долучилися R-G.AI, а також фонди Radius Capital, Green Flag Ventures, D3 Ventures і Network VC.

За оцінками учасників ринку, вартість компанії могла становити від 35 млн доларів до 70 млн доларів. Це одна з найбільших інвестицій в українські defense-tech компанії з початку повномасштабної війни. Перші значні інвестиції – 2,7 млн доларів стартап залучив у 2024 році.