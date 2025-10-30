Nvidia стала найдорожчою компанією світу

Американський виробник чипів Nvidia став першою компанією у світі, чия капіталізація перевищила 5 трлн доларів, повідомляє Reuters. Рекорд став можливим завдяки стрімкому зростанню вартості акцій, яке зробило компанію символом глобального буму технологій штучного інтелекту.

З моменту запуску ChatGPT у 2022 році акції Nvidia подорожчали у 12 разів, а хвиля інтересу до ШІ-проєктів допомогла індексу S&P 500 досягти історичних максимумів. Водночас аналітики попередили, що надмірна оцінка вартості технологічних компаній може створити ризики нової бульбашки.

Зауважте. Досягнута позначка у 5 трлн доларів лише за три місяці після подолання рівня 4 трлн доларів перевищує загальну капіталізацію крипторинку й дорівнює приблизно половині вартості компаній індексу Stoxx 600 у Європі.

«Для Nvidia 5 трлн доларів – це не просто цифра. Компанія пройшла шлях від виробника графічних процесорів до рушійної сили цілої індустрії. Ринок усе ще недооцінює масштаб потенціалу компанії, яка залишається головним способом інвестувати в тему ШІ», – зазначив Метт Бріцман, старший аналітик Hargreaves Lansdown.

Після оголошення CEO Дженсеном Хуаном про замовлення на AI-чипи на 500 млрд доларів і плани побудувати сім суперкомп’ютерів для уряду США, акції Nvidia зросли на 4,7%. З початку року папери компанії подорожчали на приблизно 50%, ставши одним із головних драйверів американського ринку в 2025 році.

Як реагував ринок

Рекорд Nvidia підштовхнув основні індекси Волл-стріт до нових максимумів, пише Reuters. Dow Jones зріс на 0,6%, S&P 500 – на 0,35%, а Nasdaq Composite – на 0,66%. Техноіндекс S&P 500 додав 1,4%, а філадельфійський індекс напівпровідників – 2,1%.

Інвестори очікують ймовірного зниження ставки ФРС і хвилі квартальних звітів компаній Big Tech.

На цьому тлі Apple ненадовго перевищила позначку 4 трлн доларів капіталізації, тоді як Microsoft утримується вище цього рівня. Meta та Microsoft торгувалися поблизу нуля, а Alphabet додала 0,3% напередодні публікації звітів.

За даними LSEG, із 222 компаній індексу S&P 500, що вже відзвітували, майже 85% перевищили очікування аналітиків, що також підтримало позитивні настрої на ринку.