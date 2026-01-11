Джон Гілі заявив про бажання викрасти Путіна

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що хотів би викрасти російського диктатора Владіміра Путіна. Про це Гілі сказав під час спілкування з журналістами у Києві, повідомила українська англомовна інтернет-газета Kyiv Independent.

У п’ятницю, 9 січня, Джон Гілі під час візиту до Києва, перебуваючи біля понівеченої російським безпілотником багатоповерхівки, заявив, що у разі можливості викрасти будь-якого світового лідера, вкрав би Владіміра Путіна, щоб «помістити під варту та притягнути його до відповідальності за воєнні злочини». За словами британського міністра, йдеться про воєнні злочини Росії, які він «побачив у Бучі під час одного з перших візитів до України», а також викрадення українських дітей.

Джон Гілі вказав на житловий будинок, який атакував російський ударний дрон, та наголосив, що «це розповідає вам усе, що вам потрібно знати про президента Путіна та його рішучість не лише розпочати війну проти України, а й атакувати цивільне населення, міста, інфраструктуру, від якої люди абсолютно критично залежать посеред зими».

«Це людина (Владімір Путін, – ред.), яку потрібно зупинити. Це війна, яку потрібно зупинити. І наша місія — підтримати Україну в її боротьбі сьогодні та допомогти в роботі над забезпеченням миру на даний момент», – підсумував Джон Гілі.

Нагадаємо, 3 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що США провели успішну операцію проти Венесуели, у межах якої затримали й вивезли звідти Ніколаса Мадуро та його дружину.

У середу, 7 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що для досягнення миру США має здійснювати на Росію більший тиск. За словами глави держави, спецоперація проти голови Чечні Рамзана Кадирова могла б підштовхнути російського диктатора Владіміра Путіна до завершення війни.