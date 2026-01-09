У Києві зафіксували численні руйнування

У ніч на п’ятницю, 9 січня, російські військові масовано обстріляли Київ, у результаті чого загинули чотири людини, серед яких – медик. У деяких районах столиці виникли перебої з тепло- та водопостачанням. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація та ДСНС.

У Києві внаслідок нічної атаки загинуло чотири людини, серед них – медик, який приїхав надавати допомогу на місці влучання у житловий будинок у Дарницькому районі. Крім цього, 24 людини зазнали поранень, зокрема, працівники ДСНС та медики.

Через пошкодження критичної інфраструктури у місті перебої зі світлом та водою. На лівому березі зранку 9 січня ввели екстрені відключення електроенергії.

Також у місті зафіксували численні руйнування через атаку БпЛА. У Дарницькому районі через падіння дрона у дворі житлового будинку частково пошкоджений одноповерховий магазин і скління вікон поруч розташованої 9-поверхівки. Також внаслідок влучання уламків безпілотника виникло загоряння у двох житлових будинках і гаражах.

У Деснянському районі виникло загоряння через влучання дрона у дах 18-поверхівки. Також пожежа спалахнула у 5-поверховому житловому будинку, а в ще в одній 5-поверхівці виникло задимлення в під’їзді. Пошкоджень зазнали територія торгівельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння в 16-поверховому та 9-поверховому житлових будинках. Також уламки БпЛА впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків сталося часткове руйнування фасаду 9-поверхівки.

Нагадаємо, у Львові під час повітряної тривоги пізно ввечері в четвер, 8 січня, пролунала серія вибухів. Атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині. Повітряну тривогу оголосили через загрозу балістики з полігону «Капустин Яр».