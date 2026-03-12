На поточний та ямковий ремонт доріг різного значення в Україні потрібно приблизно 50 млрд грн. Траси міжнародного та національного значення ремонтуватимуть першочергово. Про це у четвер, 12 березня, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

За його словами, понад 10 млн м2 трас міжнародного та національного значення наразі потребують ремонту. На їхнє відновлення потрібно 12–14 млрд грн. Сухомлин розповів, що через низькі температури дорожники спершу застосовували холодний асфальт, а з потеплінням перейшли на гарячий.

До кінця березня Агентство планує відремонтувати до 150 тис. м2 доріг.

Паралельно тривають гарантійні ремонти доріг у кількох областях. Сухомлин зазначив, що гарантія поширюється на траси у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Загалом це 83 дороги.

Як стало відомо на початку березня, на Тернопільщині за 3,2 млн євро відремонтують міст на державній дорозі М-19, яка сполучає Тернопіль і Чернівці. Йдеться про шляхопровід в Теребовлі. Гроші на ремонт виділять в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги за програмою Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021–2027. З Євросоюзу нададуть 2,8 млн євро, ще 320 тис. євро виділять з місцевих бюджетів.