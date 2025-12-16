Проїзд легкових авто залишиться безкоштовним

В Україні можуть запровадити платний проїзд для вантажного транспорту на окремих дорогах. Над такою моделлю працює Міністерство розвитку громад та територій. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомила заступниця міністра Альона Шкрум.

За її словами, новий закон про публічно-приватне партнерство дозволяє реалізовувати подібні інфраструктурні проєкти навіть під час війни. Йдеться про так звану толінгову модель. Вона передбачає, що легкові та пасажирські автомобілі зможуть користуватися дорогами безкоштовно, а вантажівки – зокрема вагою понад 12 тонн – платитимуть за проїзд.

У міністерстві зауважили, що така система вже працює в багатьох європейських країнах і дає змогу залучати приватні інвестиції без додаткового навантаження на населення.

Платні дороги для вантажівок можуть стати одним з інструментів відновлення інфраструктури та стимулювання економіки. За оцінками Альони Шкрум, будівництво доріг і житла дає економічний ефект із мультиплікатором 2,4 – через створення робочих місць і залучення місцевого бізнесу.

До слова, як писав ZAXID.NET на Львівщині відремонтують 18 км дороги Нагірне – Добромиль до з пунктів пропуску Шегині – Медика, Нижанковичі – Мальховіце та Смільниця – Кросьценко. На ремонт траси виділили грант 4,8 млн євро. Додамо, що у жовтні Служба автодоріг провела торги на ремонт дороги до «Буковеля» – із Надвірної до Поляниці. Вартість робіт становить 2,4 млрд грн.