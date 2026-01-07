Затримання Ніколаса Мадуро американськими військовими

Криптоплатформа для ставок Polymarket відмовилась визнавати затримання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро американським вторгненням, а відтак не буде виплачувати виграші користувачам, які робили ставку на військову операцію США у Венесуелі, пише Financial Times.

У Polymarket заявили, що виплатять гроші за ставку «Чи вторгнуться США у Венесуелу до…?» лише за умови, якщо американські військові розпочнуть повноцінний наступ і встановлять контроль над частиною венесуельської території. Мовляв, саме таке формулювання прописане в умовах контракту на платформі.

Загальна сума ставок на цю подію становила 10,5 млн доларів, переважно з прогнозом, що вторгнення відбудеться до 31 січня. Водночас платформа виплатить 436 тис. доларів користувачу, який поставив 30 тис. доларів на те, що Ніколас Мадуро втратить владу.

Довідково. Polymarket – це децентралізована платформа, де користувачі роблять анонімні ставки на ймовірність подій у спорті, політиці, геополітиці та фінансах. Засновником сервісу є Шейн Коплен, якого у 2025 році Bloomberg назвав наймолодшим мільярдером у світі. ZAXID.NET писав про легальність платформи й те, як Polymarket перетворює українську трагедію на бізнес.

Що відомо спецоперацію США у Венесуелі

У ніч проти 3 січня американські військові затримали Ніколаса Мадуро та його дружину в Каракасі. Подружжя звинуватили у наркоторгівлі, а 5 січня Мадуро постав перед судом у США, де не визнав своєї вини. Того ж дня віцепрезидентка та міністерка нафти Делсі Родрігес склала присягу як тимчасова очільниця Венесуели.

Постійний представник США при ООН Майкл Волтц назвав дії Вашингтона «точковою правоохоронною операцією» та наголосив, що Сполучені Штати не ведуть війни проти Венесуели або її народу. Він також порівняв операцію із затриманням панамського диктатора Мануеля Нор’єги у 1989 році.