Делсі Родрігес опублікувала відкритий лист-звернення до світу та США

Венесуела підтверджує свою прихильність до миру та мирного співіснування, прагне жити без зовнішніх загроз в атмосфері поваги та міжнародного співробітництва. Про це 5 січня повідомила тимчасова виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес та опублікувала відкритий лист-звернення до світу та США.

У зверненні йдеться про те, що Каракас насамперед прагне до розвитку «збалансованих та шанобливих міжнародних відносин між Сполученими Штатами та Венесуелою», а також іншими країнами регіону.

«Ми запрошуємо уряд США співпрацювати з нами над програмою співробітництва, спрямованою на спільний розвиток у межах міжнародного права, щоб зміцнити тривале мирне співіснування в суспільстві», – ідеться в повідомленні.

Родрігес також напряму звернулась до президента США Дональда Трампа. Вона заявила, що два народи та регіон «заслуговують на мир і діалог, а не на війну». За її словами, це завжди було «посланням президента Ніколаса Мадуро, і це послання всієї Венесуели на цю мить».

Нагадаємо, 3 січня Дональд Трамп під час пресконференції, присвяченій операції із захоплення авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, заявив, що США здійснюватимуть фактичне управління Венесуелою, доки там не відбудеться законна передача влади. Він також сказав, що Сполучені Штати конфіскують величезні запаси нафти Венесуели.

Водночас Делсі Родрігес, яка обіймала посаду віцепрезидентки Венесуели, закликала звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес. Вона також заявила, що Венесуела ніколи не стане «колонією жодної держави».

Верховний суд Венесуели 3 січня доручив віцепрезидентці Делсі Родрігес виконувати обов’язки президента країни після того, як американські сили затримали Ніколаса Мадуро.

4 січня Дональд Трамп заявив, що Делсі Родрігес заплатить «високу ціну», якщо не співпрацюватиме з американською владою.