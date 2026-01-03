Сполучені Штати Америки здійснюватимуть фактичне управління Венесуелою, доки там не відбудеться законна передача влади. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на пресконференції, присвяченій операції із захоплення авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня.

«Ми будемо керувати країною доти, доки не зможемо здійснити безпечний, належний і розсудливий перехід. Ми не можемо ризикувати, що Венесуелу захопить хтось інший, хто не дбає про інтереси венесуельців», – наголосив американський президент.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп також опублікував фото, на якому видно, що захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро перебуває на борту американського військового корабля USS Iwo Jima.

Скриншот допису Дональда Трампа

За словами Трампа, Мадуро керував наркокартелем Cartel de los Soles. Він та його дружина постануть перед американським правосуддям.

Дональд Трамп не відкинув можливості ще одного удару по країні, значно потужнішого за нинішній. Ймовірно, це звернення було спрямоване до венесуельських військових.

Нагадаємо, 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, пролунали вибухи. Повідомлялось про ураження щонайменше шести об’єктів у столиці та навколо неї. Також писали, що після цього наземні сили США висадилися в Каракасі. Згодом Венесуела оголосила про військову агресію з боку Сполучених Штатів, у країні запровадили надзвичайний стан.

Невдовзі президент Дональд Трамп заявив, що США провели успішну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

Телеканал CBS News повідомив, що в операції зі захоплення венесуельського лідера брали участь бійці елітного американського підрозділу Delta Force.

Лауреатка Нобелівської премії миру, лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо заявила, що опозиція готова «взяти владу у свої руки».

Відповідаючи на питання журналістів щодо можливого лідерства Мачадо, Трамп припустив, що політикині буде важко, адже «вона не має підтримки чи поваги всередині країни».

