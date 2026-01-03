Президента Ніколаса Мадуро було затримано та вивезено з країни

Президент Дональд Трамп заявив у суботу, 3 січня, що США провели успішну операцію проти Венесуели. З країни вивезли авторитарного лідера Ніколаса Мадуро та його дружину.

«Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни», – йдеться у повідомленні.

Трамп додав, що операцію провели спільно з правоохоронними органами США. Він пообіцяв надати подробиці згодом.

Фото затриманого Ніколаса Мадуро

Доповнено о 12:22. Віцепрезидент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що не знає про місцезнаходження Мадуро, та вимагає негайного доказу, що Мадуро та Флорес живі. Заступник державного секретаря США наголосив, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини.

Тим часом МЗС Росії засудили дії США проти Венесуели.

Доповнено о 12:43. Телеканал CBS News повідомив, що в операції зі захоплення венесуельського лідера брали участь бійці елітного підрозділу Delta Force. Тоді як джерела The New York Times відзначили, що операція пройшла без втрат з боку США.

Нагадаємо, у суботу, 3 січня, у Каракасі пролунали вибухи. Повідомляли про ураження щонайменше шести об’єктів у столиці та навколо неї. Також писали, що після цього наземні сили США висадилися в столиці. Згодом Венесуела оголосила про військову агресію з боку Сполучених Штатів, у країні запровадили надзвичайний стан.

Конфлікт між США та Венесуелою

Після президентських виборів у Венесуелі, що відбулись у липні 2024 року, Ніколас Мадуро втретє обійняв посаду президента. За даними міжнародних спостережних місій, президентські вибори не відповідали міжнародним стандартам. Після оголошення Ніколаса Мадуро переможцем виборів країною прокотилась хвиля протестів, а Євросоюз та США заявили, що не визнають результати виборів у Венесуелі.

США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну до Америки. Крім того, адміністрація Трампа заявляє, що в Америці зросла смертність внаслідок вживання опіоїду фентаніл. У контрабанді цього наркотику до США також звинувачують Мадуро.

Близько тижня тому Трамп оголосив уряд Мадуро іноземною терористичною організацією. 16 грудня президент США оголосив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів, які заходять у води Венесуели або залишають їх.