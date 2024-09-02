Літак моделі Dassault Falcon 900EX Мадуро використовував для польотів на військову базу

Сполучені Штати Америки конфіскували у Домініканській Республіці літак авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, оскільки він був придбаний із порушенням санкційних обмежень США. Про це повідомило CNN у понеділок, 2 вересня.

Арешт літака відбувся на тлі розслідування США про корупційні та інші кримінальні злочини Мадуро, зокрема – злочини проти людяності. Проти самого Ніколаса Мадуро, так і Венесуели запровадили американські санкції, в обхід яких придбали літак Dassault Falcon 900EX.

Генеральний прокурор США повідомив про те, що департамент юстиції конфіскував літак, незаконно придбаний у квітні 2023 року у Флориді за 13 млн доларів через підставну компанію. За даними слідства, літак контрабандою вивезли до Венесуели через Карибський басейн для Ніколаса Мадуро та його наближених осіб.

«Конфіскація літака глави іноземної держави є нечуваним для кримінальних справ. Ми посилаємо чітке повідомлення, що ніхто не стоїть вище закону, на всіх поширюються санкції США», – заявив агентству анонімний американський чиновник.

За даними Мін’юсту США, Dassault Falcon 900EX майже завжди використовувався для польотів на військову базу у Венесуелі. Останні місяці літак перебував у Домініканській Республіці, де його й арештували. У США повідомили, що Домініканська Республіка тісно співпрацювала з США для арешту літака. Зазначимо, після нещодавніх виборів у Венесуелі країна призупинила комерційні авіарейси до Домініканської Республіки.

Президентські вибори у Венесуелі

Нагадаємо, 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. Мадуро втретє може очолити Венесуелу терміном на шість років. У відповідь венесуельська опозиція заявила про перемогу свого кандидата Едмундо Гонсалеса і фальсифікацію результатів виборів.

У звітах міжнародних спостережних місій йшлося, що президентські вибори 28 липня у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам. Після оголошення результатів виборів у столиці Венесуели Каракасі та інших містах країни пройшли мирні мітинги. Утім згодом сили безпеки застосували сльозогінний газ і гумові кулі для розгону натовпу. За даними Reuters, під час демонстрацій загинуло щонайменше двоє людей.

Євросоюз і США не визнали підсумків виборів у Венесуелі. У 2020 році США звинуватили Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну до Америки. Також він перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за звинуваченням у злочинах проти людяності. За час президентства Мадуро країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції.