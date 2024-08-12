Мадуро втретє може очолити Венесуелу терміном на шість років

Адміністрація президента США Джо Байдена під час таємних переговорів запропонувала авторитарному лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро звільнення від кримінальної відповідальності в обмін на відмову від влади. Про це 11 серпня повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на неназвані джерела, пише Deutsche Welle.

За інформацією джерел WSJ, Білий дім також пообіцяв Мадуро надати гарантії від переслідування з метою екстрадиції. Зазначається, що США також пропонували венесуельському диктатору амністію у 2023 році під час секретних переговорів у Катарі. Однак тоді Мадуро відмовився обговорювати умови передчасної відмови від влади, і досі його позиція не змінилась.

На пресконференції 9 серпня Ніколас Мадуро попросив США «не втручатися у внутрішні справи Венесуели», наголосивши водночас, що відкритий до перемовин із Вашингтоном, якщо той виявить до нього повагу. WSJ зазначає, що у США є п’ять місяців до інавгурації президента Венесуели, щоб укласти угоду, і багато залежить від результатів цьогорічних президентських виборів США, які заплановані на 5 листопада.

Президентські вибори у Венесуелі

Нагадаємо, 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. Мадуро втретє може очолити Венесуелу терміном на шість років. У відповідь венесуельська опозиція заявила про перемогу свого кандидата Едмундо Гонсалеса і фальсифікацію результатів виборів.

У звітах міжнародних спостережних місій йшлося, що президентські вибори 28 липня у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам. Після оголошення результатів виборів у столиці Венесуели Каракасі та інших містах країни пройшли мирні мітинги. Утім згодом сили безпеки застосували сльозогінний газ і гумові кулі для розгону натовпу. За даними Reuters, під час демонстрацій загинуло щонайменше двоє людей.

Євросоюз і США не визнали підсумків виборів у Венесуелі. У 2020 році США звинуватили Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну до Америки. Також він перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за звинуваченням у злочинах проти людяності. За час президентства Мадуро країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції.