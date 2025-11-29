Дональд Трамп заявив про закриття неба над Венесуелою

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про повне закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо країни. Про це глава Білого дому написав у суботу, 29 листопада, у власній соцмережі Truth Social.

«До уваги всіх авіаліній, пілотів, наркодилерів та торговців людьми – вважайте повітряний простір над і навколо Венесуели повністю закритим», – йдеться у дописі Дональда Трампа.

Оголошення про закриття неба над Венесуелою пролунало на тлі операції «Південний спис», мета якої «боротьба з наркотерористами».

ЗМІ зауважують, що такі дії можуть передувати збройному нападу США на Венесуелу. За інформацією CNN, США розгорнули у Південній Америці понад десяток військових кораблів та майже 15 тис. військових.

Конфлікт між США та Венесуелою

Після президентських виборів у Венесуелі, що відбулись у липні 2024 року, Ніколас Мадуро втретє обійняв посаду президента. За даними міжнародних спостережних місій, президентські вибори не відповідали міжнародним стандартам. Після оголошення Ніколаса Мадуро переможцем виборів країною прокотилась хвиля протестів, а Євросоюз та США заявили, що не визнають результати виборів у Венесуелі.

США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну до Америки. Крім того, адміністрація Трампа заявляє, що в Америці зросла смертність внаслідок вживання опіоїду фентаніл. У контрабанді цього наркотику до США також звинувачують президента Венесуели Мадуро. Окрім цього, Мадуро пов’язують з мережею торгівлі наркотиками у венесуельській армії – «Картелем сонць», що займається контрабандою наркотиків до США та Європи.

Військові США атакують судна біля берегів Венесуели, звинувачуючи їх у транспортуванні наркотиків. А 28 листопада Дональд Трамп заявив про початок вживання заходів для боротьби з венесуельськими наркоторговцями.