Петро Остапишин був багаторічним ведучим телепрограми «Концерт вітань» на обласному телебаченні

Помер багаторічний диктор ТРК «Львів», ведучий найстарішої програми львівського телебачення «Концерт вітань» Петро Остапишин. Про це повідомив його ексколега, колишній співробітник ЛОДТРК Олег Климович.

«Сьогодні з глибоким сумом прощаємося з колегою — диктором Львівського телебачення, ведучим улюблених програм: “Концерт вітань” та “Кава по-львівськи”. Петро Остапишин залишиться у нашій памʼяті людиною високої культури, тонкого художнього смаку, справжньої інтелігентності й порядності. Він був голосом епохи й обличчям львівської телевізійної традиції, яку творив із любов’ю та гідністю», – повідомив 23 грудня Олег Климович.

Причину його смерті не розголошують. Петру Остапишину було 77 років.

Петро Остапишин був багаторічним ведучим телепрограми «Концерт вітань» на обласному телебаченні, яка виходила в ефір із 1977 року до закриття у 2018 році. Петро Остапишин був її незмінним ведучим «Концерту вітань» упродовж 38 років.

Після звільнення з телебачення він отримував різні пропозиції роботи, але зупинився на викладанні львівській філії Національного університету культури і мистецтв.