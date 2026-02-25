Від початку повномасштабного вторгнення держава виплачує сім'ям загиблих українських захисників по 15 млн грн

Верховна Рада на засіданні в середу, 25 лютого, ухвалила законопроєкт № 13646 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Про це повідомили Міністерство оборони та його очільник Михайло Федоров.

У другому читанні й в цілому законопроєкт підтримали 284 народні депутати. Також 263 нардепи проголосували за його невідкладне підписання головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Основні положення закону:

під час служби – військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

після повернення зі служби – зберігається право повернутися на роботу (на посаду, не нижчу за попередню). Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

матеріальна підтримка сімей – члени сімей військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, грошову допомогу при переїзді, оплату лікарняних і одноразову допомогу у разі загибелі чи поранення військовослужбовця;

додаткові гарантії для військовослужбовців, звільнених з полону або інтернованих – збереження виплат, матеріальна допомога під час лікування, компенсації за тривалий стаціонарний догляд;

порядок надання допомоги при пораненнях та загибелі – встановлено максимальні розміри одноразових виплат (до 15 млн грн) та порядок їх нарахування для військових і служб цивільного захисту (рятувальників, поліцейських).

Останнє положення повинне розв’язати питання нерівності, що існує між сім’ями, чиї рідні були визнані загиблими, та сім’ями зниклих безвісти, повідомляє Міноборони.

До цього часу сім’ї, чиї рідні були визнані загиблими, отримували фіксовану суму одноразової грошової допомоги (ОГД) у розмірі 15 млн грн, а сім’ї зниклих безвісти – грошове забезпечення протягом усього часу пошуку (близько 120 тис. грн щомісяця), а потім повну суму ОГД.

Відтепер у разі підтвердження загибелі захисника чи захисниці, що вважались зниклими безвісти, ОГД (15 млн грн) виплачуватиметься з урахуванням суми, вже отриманої родиною захисників за час пошуку.

У Міноборони зазначили, що держава не припинятиме підтримку сімей захисників після отримання нею граничної суми 15 млн грн. Якщо сума отриманого грошового забезпечення сягне 15 млн грн, родина, встановивши факт загибелі у юридичному порядку, набуде право на призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника та оформлення відповідних державних пільг.