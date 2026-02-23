Президент подякував Європі за фінансування механізму PURL

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б перевести свою армію на контрактну основу, однак для цього потрібна фінансова допомога від Європи. Про це він сказав в інтерв’ю BBC 22 лютого.

Президент відзначив, що російський диктатор Владімір Путін платить за контракт кожному, хто воює на боці РФ.

«Ми (українці, – ред.) також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас він подякував Європі за фінансування, зокрема механізм PURL, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. Президент зазначив, що деякі країни виділяють багато коштів на закупівлю зброї через цей механізм, деякі – дуже мало, а є ще й ті, хто блокує допомогу, «хоча було б достатньо і нічого не робити».

«Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією», – пояснив президент.

Раніше повідомлялось, що США не надали ліцензії на виробництво ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot у Європі.