Начальниця ГУ Пенсійного фонду у Львівській області Галина Недзельська подала до НАЗК декларацію за 2025 рік, вказавши майже 1,3 млн грн зарплати, що майже на 600 тис. грн більше, ніж у 2024 році.

Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, Галина Недзельська у 2025 році отримала майже 1,3 млн грн зарплати у Пенсійному фонді Львівщини, що на 595,4 тис. грн більше, ніж вона вказувала у декларації за 2024 рік. Посадовиця у 2025 році також отримала 81 тис. грн пенсії, загальний річний дохід її чоловіка Володимира становив 152,6 тис. грн.

У 2025 році подружжя не купувало нової нерухомості чи авто. У декларації вказана квартира (59,2 м2) та гараж у Львові, а також дві земельні ділянки та житловий будинок (62,4 м2) у селі Скнилів біля Львова. Володимир Недзельський користується авто Volvo XC70 (2009 року випуску).

Нагадаємо, що Галина Недзельська керує головним управлінням Пенсійного фонду у Львівській області із грудня 2014 року.

