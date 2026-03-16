Голова Шептицької районної ради Андрій Порицький подав НАЗК декларацію про доходи за 2025 рік. Торік депутат з дружиною витратили 3,3 млн грн на купівлю авто, а загальний дохід подружжя становив 8,5 млн грн, левова частка – дохід дружини від підприємницької діяльності.

Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, Андрій Порицький у 2025 році отримав 446 тис. грн зарплати у Шептицькій райраді, що майже на 160 тис. грн більше за 2024 рік, та 300 тис. грн від продажу авто. Дружина голови райради Олена Порицька отримала 292 тис. грн ТзОВ «Сентіо», 6,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 1,2 млн грн подарунку від Володимира Пєхтєрєва

У 2025 році Андрій Порицький став власником авто Mitsubishi Pajero Wagon (2015 р.в.) за 600 тис. грн, а його дружина придбала Toyota Land Cruiser Prado (2024 р. в.) за 2,7 млн грн. Загалом у декларації вказано 11 транспортних засобів та причіп, якими володіє чи може користуватись Андрій чи Олена Порицька.

Щодо нерухомості, то подружжя декларує житловий будинок (226,6 м2), земельну ділянку, квартири (30,4 м2, 63,1 м2, 66,2 м2) у Шептицькому, будинок у Італії (73 м2), два паркомісця у Львові, нерухомість у селі Яструбичі (неподалік від Шептицького) та три земельні ділянки на Волині.

Із 50-річним Андрієм Порицьким пов’язані чотири компанії, що займають текстилем та мебельним бізнесом: «Сентіо», «С-Тім», «Юк-мебель», «Камелія ЮК».

