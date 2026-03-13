Голова Дрогобицької районного ради Андрій Шевкенич

Голова Дрогобицької районної ради Львівщини Андрій Шевкенич подав до НАЗК свою декларацію про доходи за 2025 рік, де вказав подаровані 900 тис. грн та новий електричний кросовер за 1,4 млн грн.

Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, Андрій Шевкенич у 2025 році отримав 512 тис. грн зарплати у Дрогобицькій райраді, що лише на 50 тис. грн більше, ніж у 2024 році. Він також вказав 179 тис. грн пенсії, подаровані родичем 900 тис. грн та 300 тис. грн від продажу авто. Дружина голови районної ради Юлія Шевкенич вказала 48 тис. грн пенсії. Загальний річний дохід подружжя становить майже 2 млн грн.

У жовтні 2025 року Андрій Шевкенич став власником електричного кросовера Mercedes-Benz EQC 400 (2021 року випуску), задекларованою вартістю 1,4 млн грн. Це єдине авто у сім’ї.

Подружжя не купувало нової нерухомості. У власності Андрія Шевкенича є житловий будинок (74,9 м2), гараж (24 м2) та дві земельні ділянки у Дрогобичі, а також два недобудовані підсобні приміщення. Заощаджень (грошових активів) подружжя не декларує.

69-річний Андрій Шевкенич є заслуженим лікарем України. Раніше він очолював Дрогобицьке районне територіальне медичне об'єднання, відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. Був депутатом Дрогобицької міської ради (БПП «Солідарність») та головою РДА.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців за 2025 рік.