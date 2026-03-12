Слідчі провели обшуки у фігурантів справи

Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно зі Службою безпеки викрили у Дніпропетровській області схему розтрати грошей під час закупівлі матеріалів для потреб оборонного сектору. Про це правоохоронці повідомили у четвер, 12 березня.

Відомо, що про підозру повідомили першому заступнику директора одного з державних підприємств оборонної галузі, керівнику його структурного підрозділу та директору приватної компанії-постачальника. За інформацією співрозмовника «Української правди» у правоохоронних органах, йдеться про Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова. Серед підозрюваних – перший заступник генерального директора підприємства Костянтин Завгородній.

За даними слідства, у квітні 2022 року завод планував закупити алюмінієвий прокат, який мав використовуватися для серійного виробництва озброєння та боєприпасів для Сил оборони.

«Відповідно до злочинного задуму постачальник мав завищити ціни в комерційній пропозиції. Як наслідок, попри можливість закупівлі за ринковою вартістю, державне підприємство придбало товар за фактично вдвічі вищою ціною», – розповіли у НАБУ.

За оцінками слідства, державному підприємству завдали збитків на понад 19,7 млн грн. Отримані гроші учасники схеми згодом конвертували у готівку.

Слідчі провели обшуки у фігурантів, під час яких вилучили смартфони, комп'ютерну техніку та документи з доказами незаконної діяльності. Усім трьом оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці лютого СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів оборонного бюджету України, до якої причетні командувач логістики Повітряних сил ЗСУ та очільник управління Служби безпеки у Житомирській області.

27 лютого суд обрав запобіжний захід для начальника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка, який був причетний до схеми. А 4 березня ррезидент України Володимир Зеленський звільнив його із посади.