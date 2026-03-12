Посадовці оборонного підприємства розікрали на закупівлях для Сил оборони понад 19 млн грн
Підозрювані організував закупівлю сировини для оборонного сектору за цінами, які вдвічі перевищували ринкові
Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно зі Службою безпеки викрили у Дніпропетровській області схему розтрати грошей під час закупівлі матеріалів для потреб оборонного сектору. Про це правоохоронці повідомили у четвер, 12 березня.
Відомо, що про підозру повідомили першому заступнику директора одного з державних підприємств оборонної галузі, керівнику його структурного підрозділу та директору приватної компанії-постачальника. За інформацією співрозмовника «Української правди» у правоохоронних органах, йдеться про Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова. Серед підозрюваних – перший заступник генерального директора підприємства Костянтин Завгородній.
За даними слідства, у квітні 2022 року завод планував закупити алюмінієвий прокат, який мав використовуватися для серійного виробництва озброєння та боєприпасів для Сил оборони.
«Відповідно до злочинного задуму постачальник мав завищити ціни в комерційній пропозиції. Як наслідок, попри можливість закупівлі за ринковою вартістю, державне підприємство придбало товар за фактично вдвічі вищою ціною», – розповіли у НАБУ.
За оцінками слідства, державному підприємству завдали збитків на понад 19,7 млн грн. Отримані гроші учасники схеми згодом конвертували у готівку.
Слідчі провели обшуки у фігурантів, під час яких вилучили смартфони, комп'ютерну техніку та документи з доказами незаконної діяльності. Усім трьом оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, наприкінці лютого СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів оборонного бюджету України, до якої причетні командувач логістики Повітряних сил ЗСУ та очільник управління Служби безпеки у Житомирській області.
27 лютого суд обрав запобіжний захід для начальника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка, який був причетний до схеми. А 4 березня ррезидент України Володимир Зеленський звільнив його із посади.