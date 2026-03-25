У березні 2026 року ТОВ «Скай сел інвест» уклало два договори на постачання квадрокоптерів на загальну суму понад 23 млн грн. Фірма створена в травні 2025 року. Від часу заснування і до березня 2026 року, за даними сервісу YouControl, вона продала лише два дрони на 290 тис. грн.

Засновниками і власниками ТОВ «ССІ» є Віталій Верхозін і Костянтин Сидорчук з Шептицького на Львівщині та Святослав-Ілля Біляк зі Львова. Статутний капітал фірми становить лише 300 тис. грн. Торік вона через державні закупівлі продала один дрон сільськогосподарській дослідницький станції на Черкащині та один – сільській раді на Вінниччині.

Та вже 9 березня ТОВ «ССІ» уклало договір на постачання 100 дронів DJI Matrice 4Е виконкому Вінницької міськради на 13,9 млн грн, а 17 березня – на постачання 25 дронів DJI Matrice 4E та 40 дронів Autel EVO Max 4T на 9,68 млн військовій частині 3028 НГУ, що теж зареєстрована на Вінниччині.

Що відомо про власників фірми

Директором і співвласником фірми є 27-річний Віталій Верхозін з Шептицького, відомий також як діджей Willy Brose. Він вчився в університеті безпеки життєдіяльності за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування», а тепер знову здобуває ступінь бакалавра в університеті ветеринарної медицини за спеціальністю «Менеджмент».

Також відомо, що Віталій Верхозін їздить на автомобілі BMW X5 і в березні, окрім мільйонного тендера, отримав штраф за наїзд на бетонну опору в одному з бізнес-центрів в центрі Львова.

Другий співвласник ТОВ «ССІ» – 33-річний Костянтин Сидорчук з Шептицького. Він – випускник університету внутрішніх справ, колишній інспектор патрульної поліції. Також притягувався до відповідальності за незаконний вилов риби і за вчинення ДТП, проте у випадку з ДТП його звільнили від кримінальної відповідальності через примирення з постраждалим.

Третій співвласник фірми, що отримала мільйонні замовлення на дрони, – 28-річний Святослав-Ілля Біляк. Окрім торгівлі дронами, він є директором ТОВ «Оптікар логістікс». Також Святослав-Ілля Біляк був виконувачем обов’язків директора у фірмі свого брата Степана Біляка «КББ-Буд», що без належної техніки та працівників отримувала підряди на десятки мільйонів гривень від Підберізцівської громади. Про те, як фірма «КББ-Буд» ставала переможцем тендерів у Підберізцях попри кримінальні провадження, завищення цін і проблеми з документами, читайте в розслідуванні ZAXID.NET «Правило двох стін і одного підрядника. Громада біля Львова роками виділяє мільйони одній фірмі».

Про Святослава-Іллю Біляка також відомо, що в 2023 році його затримували за керування автомобілем в стані наркотичного сп’яніння, проте розгляд справи відклали через його службу в армії. Після звільнення його зі служби за сімейними обставинами (догляд за близьким родичем з інвалідністю І-ІІ групи), розгляд справи поновили, проте провадження закрили через закінчення строків накладення адміністративного стягнення.

Додамо, то ТОВ «ССІ» має поставити дрони на 23,5 млн грн на Вінниччину до середи квітня.