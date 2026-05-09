За скоєне йому загрожує позбавлення волі до п'яти років

У суботу, 9 травня, військовослужбовці Сихівського РТЦК та СП спільно з поліцейськими врятували 13-річну дівчинку, яку взяв в заручники 43-річний мешканець Львова. Чоловік побачив військових ТЦК, схопив підлітку, яка проходила поруч та приставив їй ніж до горла.

Як йдеться в повідомленні поліції, інцидент, стався близько 16:30 на вул. Кавалерідзе у Львові. 43-річний чоловік побачив військових ТЦК, розпилив у їхній бік сльозогінний газ, після чого схопив 13-річну дівчину, яка проходила повз та приставив до її шиї ніж.

Поліцейські разом із військовими знешкодили нападника. Внаслідок інциденту дівчинка не постраждала. За даними правоохоронців, 43-річний нападник є мешканцем Львова.

За цим фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 ККУ (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.