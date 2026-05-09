У суботу, 9 травня, у селищі Міжгір’я на Закарпатті група місцевих мешканців намагалася прорватися в приміщення відділу Хустського РТЦК та СП. Під час того, як натовп спробував виламати двері та прорватися в середину приміщення, пролунали постріли.

Як повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП, інцидент стався біля приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгір’я. Попри вимоги чергового наряду, група осіб намагалася проникнути на територію військового об’єкта.

«Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито. За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством», – йдеться в повідомленні.

За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, група ромів виламувала двері та намагалася прорватися всередину будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки після мобілізації одного із представників ромської громади. Під час інциденту зібралося близько 30 людей, а згодом пролунали постріли.

На оприлюдненому відео чути чотири постріли. За словами Віталія Глаголи, військові ТЦК відкрили вогонь зі стартового пістолета та з автомата Калашникова. Зазначається, що постріл з автомата був здійснений холостим набоєм.