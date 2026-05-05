У понеділок, 4 травня, мешканці села Липча Хустського району перекрили дорогу, вимагаючи відпустити з ТЦК священника Свято-Духівського храму УПЦ МП Сергія Ляха. Після шести годин, проведених у центрі комплектування, священник повернувся додому.

За інформацією сайту 0312, настоятеля храму забрали до РТЦК та СП одразу після похорону. Після цього віряни вийшли на трасу Долина – Хуст та перекрили рух.

На відео видно, що учасниками акції протесту стали кілька десятків мешканців села. Щоб вгамувати вірян, на місце інциденту приїхав вікарій Хустської єпархії УПЦ МП, єпископ Симеон (Голубка).

У вівторок, 5 травня, у поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що перекриття дороги в селі Липча тривало близько двох годин та обійшлося без постраждалих. Час від часу люди пропускали транспорт, зокрема автомобілі екстрених служб.

Сергій Лях у коментарі ZAXID.NET розповів, що перебував у центрі комплектування та соціальної підтримки з 15:00 до 21:00. Священник додав, що не просив людей перекривати дорогу.

«Я людям по телефону казав: “Розійдіться, все буде добре”, та вони вирішили по-своєму. Відстрочки у мене нема. Що буде далі, не можу сказати. Ми хочемо, звісно, щоб наша країна була. Але те, щоб всіх священників мобілізували, – це теж не по-людськи», – сказав настоятель.

У місцевому центрі комплектування та соцпідтримки ситуацію наразі не коментують. Сергій Лях продовжує працювати у Свято-Духівському храмі Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті.