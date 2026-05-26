Дмитро Тішко відмовився коментувати питання щодо рахунків його батьків у російських банках

Батьки судді Київського районного суду Одеси Дмитра Тішка зберігають значні суми у російських банках, які працюють в окупованому Криму та перебувають під міжнародними санкціями. Про це йдеться у новому розслідуванні «Слідство.Інфо», яке було опубліковане у понеділок, 25 травня.

Журналісти отримали доступ до російських баз даних та з’ясували, що у 2021 році на рахунках подружжя Тішків було близько 2,6 млн рублів, що за тодішнім курсом становило майже мільйон гривень. Уже у 2022 році ця сума зросла до 7,3 млн рублів, а у 2023 році на рахунках залишалося 5,8 млн рублів. У 2024 році зафіксували ще близько 5 млн рублів.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними журналістів, інформація про ці заощадження є актуальною станом на початок 2025 року. Водночас зв’язатися з батьками судді та уточнити, чи залишаються гроші на рахунках зараз, не вдалося.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

При цьому офіційні доходи родини, як зазначається у розслідуванні, не відповідають виявленим обсягам заощаджень. Батько судді Анатолій Тішко після окупації Криму працював начальником дільниці транспортного цеху підприємства «ЖилсервісКерч», підконтрольного окупаційній владі. Згідно з даними російської податкової, його заробітна плата могла становити приблизно 30 тис. грн у перерахунку на місяць. Мати судді – пенсіонерка, яка раніше працювала двірничкою.

Батьки Дмитра Тішка

Сам Дмитро Тішко у коментарі журналістам заявив, що його батьки є пенсіонерами та «ніколи не працювали в жодних органах окупаційної влади». На подальші питання щодо рахунків у російських банках суддя відповідати не став.

Доповнено о 13:04. Також журналісти встановили, що сам Тішко у 2021 році відвідував тимчасово окупований Крим, попри застереження СБУ щодо ризиків для суддів під час поїздок на півострів. На той момент він працював у Центральному районному суді Миколаєва.

Як повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на два незалежні джерела, 6 лютого 2021 року Тішко перетнув адмінкордон із Кримом через пункт пропуску «Каланчак» на автомобілі Toyota Prado, який належить його дружині. У коментарі журналістам суддя підтвердив факт поїздки. За його словами, він вирушив до Криму, щоб забрати батьків і доправити їх до українського нотаріуса для оформлення довіреності, необхідної для продажу квартири матері. Тішко стверджує, що перебував на окупованому півострові близько 13 год і майже увесь цей час провів у дорозі.

Водночас після оформлення документів батьки, за словами Тішка, повернулися до Криму громадським транспортом. Також суддя заявив, що під час поїздки у нього не виникало жодних проблем із російськими правоохоронцями чи спецслужбами.

Нещодавно Тішко проходив співбесіду на посаду судді Одеського апеляційного суду, однак не зміг успішно її пройти. Вища кваліфікаційна комісія суддів дійшла висновку, що він не підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді.

Зазначимо, що під час роботи у Центральному районному суді Миколаєва Тішко відпустив під домашній арешт Костянтина Ковальова, якого підозрювали у державній зраді та підготовці захоплення будівлі Миколаївської ОДА. Після цього підозрюваний втік та приєднався до бойовиків на окупованих територіях.

Ще один епізод стосувався майна родини російського генерала Міхаіла Дмітрієва – колишнього заступника міністра оборони РФ. У 2024 році правоохоронці просили передати в управління АРМА пентхаус в Одесі вартістю близько 1,5 млн доларів, який належав родині генерала. Тішко наклав арешт на нерухомість, однак спершу відмовив у передачі майна АРМА, пояснивши це недоліками у клопотанні. Лише через кілька місяців та після публічного розголосу майно все ж передали агентству.

Окрему увагу в ГРД звернули й на будинок біля моря, який дружина судді придбала після ухвалення рішення щодо майна російського генерала. За документами нерухомість та земельна ділянка коштували близько 190 тисяч доларів, однак у Громадській раді доброчесності вважають, що реальна ринкова вартість могла сягати від 832 тисяч до майже 1 мільйона доларів США.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проведе службову перевірку після того, як колишній суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко переоформив квартиру на свого сина – детектива Бюро Богдана Прокопенка – незадовго до отримання підозри у хабарництві.