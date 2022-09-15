Богдан Львов – очільник Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України

Заступник голови українського Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов має громадянство держави-терориста Росії. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту «Схеми».

Журналісти стверджують, що під час конкурсу на посаду у 2017 році Львов збрехав, що не має громадянства іншої країни. Насправді ж, за словами журналістів, він мав громадянство РФ як на етапі конкурсу, так і не позбувся його і досі. А обіймати державну посаду, маючи громадянство іншої країни заборонено українським законодавством.

Російський паспорт Богдан Львов отримав у Москві, у 1999 році. Він тоді вже вершив правосуддя в Україні – на посаді судді військового суду Центрального регіону. «Схеми» з’ясували, що у жовтні 2012 року, на ім'я Богдана Львова, який на той момент вже обіймав посаду судді Вищого господарського суду України, був оформлений новий паспорт громадянина РФ. Підстава заміни документу – досягнення 45-річного віку. Наявна і заява на новий паспорт, теж подана від його імені.

Також за допомогою даних, вказаних у його російському паспорті, журналісти віднайшли індивідуальний податковий номер Богдана Львова в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ. Цей код не присвоюється автоматично із паспортом, за ним треба додатково звертатись у податкові органи Росії. Він Львову присвоєний у 2010 році.

Таким чином, записи в офіційних державних реєстрах Російської Федерації свідчать про те, що український суддя Богдан Львов, отримавши у 90-их російський паспорт, не лише від нього не відмовився, піднімаючись кар’єрними сходами у системі українського правосуддя – а навпаки, поновив у 2012-му.

відео «Схеми»

Не відмовився від громадянства країни-агресора суддя і після 2014-го року, після анексії Росією Криму, та з початком війни на Сході.

«Залишається громадянином РФ Богдан Львов і тепер, коли держава, яка видала йому паспорт, вторглась в Україну по широкій лінії кордону, захопила нові території та продовжує наступ», – йдеться у розслідуванні.

На офіційному сервісі, де можна перевірити дійсність документу в реальному часі, видно, що станом на момент виходу розслідування, російський паспорт Богдана Львова серед недійсних не значиться.

Сам Львов стверджує, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів та озвучує версію, що це ймовірно спроба його дискредитувати.

Крім того, через офіційний реєстр нерухомості РФ журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею володіють навпіл – теща українського судді та його дружина Інна Львова, яка теж виявилась громадянкою Росії. У деклараціях судді немає згадки як про російське громадянство дружини, так і про те, що вона має у власності половину квартири у Москві – загальною вартістю близько 18 млн рублів, а це 11 млн грн. Свою частку у власності цієї квартири мав і сам український суддя, але передав її дружині, за договором дарування, укладеним 7 червня 2012 року. При цьому правочин був засвідчений за його паспортом громадянина Росії. Дані перетину кордону свідчать: саме того дня він прибув поїздом до Москви.

«Схеми» передали встановлені факти та документи голові Верховного суду Всеволоду Князєву, який запевнив, що у випадку офіційного підтвердження інформації справою займеться Вища рада правосуддя.

На журналістське звернення в СБУ стосовно громадянства Львова у спецслужбі відповіли, що «Служба безпеки України володіє інформацією, яка може свідчити про наявність російського громадянства у судді Богдана Львова. Ці дані отримані у порядку та спосіб, визначений законодавством. Наразі СБУ працює над отриманням матеріалів, котрі можуть остаточно підтвердити чи спростувати наявні дані та, зокрема, зможуть слугувати відповідними юридичними доказами…».