Служба безпеки України підтвердила наявність у заступника Верховного Суду України наявність російського паспорта

Заступника голови Верховного суду України суддю Богдана Львова звільнили через наявність у нього громадянства країни-агресора Росії. Про це повідомляє програма розслідувань «Схеми».

У наказі, який журналісти опублікували в Telegram, сказано, що повноваження судді Львова припинено через його російське громадянство, він відкликається з відпустки та з 5 жовтня відраховується зі складу Верховного суду.

Пізніше у Верховному Суді додали, що «це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше».

«Але в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів», – йдеться у повідомленні суду.

15 вересня журналісти «Схем» оприлюднили розслідування про те, що очільник Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Львов, який має доступ до державної таємниці, виявився громадянином РФ. Журналісти опублікували документи, згідно з якими Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного Суду. Адже, згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни є підставою для припинення його повноважень.

Після виходу журналістського розслідування Львов у Facebook заперечив наявність у нього російського громадянства та назвав цю інформацію фейком. Він зазначив, що поширення неправдивої інформації є бажанням вивільнити посаду голови суду, що «має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб». Він також повідомив, що звернувся до правоохоронних органів, щоби вони перевірили викладену журналістами інформацію.

Після цього Львову обмежили доступ до держтаємниці. Проте 19 вересня збори суддів Касаційного госпсуду у складі Верховного Суду не змогли висловити йому недовіру більшістю голосів.