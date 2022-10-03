Заступника голови Верховного Суду Богдана Львова не звільнили

Заступник голови Верховного суду України, голова Касаційного господарського суду Богдан Львов, в якого виявили російське громадянство, залишиться на посаді. Під час таємного голосування щодо його звільнення 21 суддя Верховного суду проголосував за звільнення, натомість 18 – проти. Для ухвалення рішення щодо звільнення судді необхідно була підтримка 22 суддів. Про це повідомляє «Суспільне».

Як повідомляється, у зборах взяли участь 40 суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду із 43. Бюлетені для голосування отримали 39 суддів. За результатами таємного голосування звільнення судді Богдана Львова з адміністративної посади Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду підтримали 21 суддя, проти – 18.

Наразі не відомо, чи будуть у Верховному суді робити повторне голосування. На час розслідування Львов піде у відпустку.

Зазначимо, що напередодні СБУ сповістила суд про наявність у судді Богдана Львова громадянства РФ згідно з даними реєстрів Росії. Також в СБУ зазначили, що перевірка цих даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково.

Як інформував ZAXID.NET, 15 вересня журналісти «Схем» оприлюднили розслідування про те, що очільник Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Львов, який має доступ до державної таємниці, виявився громадянином РФ. Журналісти опублікували документи, згідно з якими Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного суду. Адже, згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни є підставою для припинення його повноважень.

Після виходу журналістського розслідування Львов у Facebook заперечив наявність у нього російського громадянства та назвав цю інформацію фейком. Він зазначив, що поширення неправдивої інформації є бажанням вивільнити посаду голови суду, що «має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб». Він також повідомив, що звернувся до правоохоронних органів, щоби вони перевірили викладену журналістами інформацію.

Після цього Львову обмежили доступ до держтаємниці. 19 вересня збори суддів Касаційного госпсуду у складі Верховного суду не проголосували за включення у порядок денний питання про висловлення недовіри Львову.