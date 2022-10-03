Заступник голови ВСУ залишиться на посаді попри російське громадянство
Громадянина РФ Богдана Львова не змогли звільнити під час таємного голосування
Заступник голови Верховного суду України, голова Касаційного господарського суду Богдан Львов, в якого виявили російське громадянство, залишиться на посаді. Під час таємного голосування щодо його звільнення 21 суддя Верховного суду проголосував за звільнення, натомість 18 – проти. Для ухвалення рішення щодо звільнення судді необхідно була підтримка 22 суддів. Про це повідомляє «Суспільне».
Як повідомляється, у зборах взяли участь 40 суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду із 43. Бюлетені для голосування отримали 39 суддів. За результатами таємного голосування звільнення судді Богдана Львова з адміністративної посади Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду підтримали 21 суддя, проти – 18.
Наразі не відомо, чи будуть у Верховному суді робити повторне голосування. На час розслідування Львов піде у відпустку.
Зазначимо, що напередодні СБУ сповістила суд про наявність у судді Богдана Львова громадянства РФ згідно з даними реєстрів Росії. Також в СБУ зазначили, що перевірка цих даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково.
Як інформував ZAXID.NET, 15 вересня журналісти «Схем» оприлюднили розслідування про те, що очільник Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Львов, який має доступ до державної таємниці, виявився громадянином РФ. Журналісти опублікували документи, згідно з якими Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного суду. Адже, згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни є підставою для припинення його повноважень.
Після виходу журналістського розслідування Львов у Facebook заперечив наявність у нього російського громадянства та назвав цю інформацію фейком. Він зазначив, що поширення неправдивої інформації є бажанням вивільнити посаду голови суду, що «має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб». Він також повідомив, що звернувся до правоохоронних органів, щоби вони перевірили викладену журналістами інформацію.
Після цього Львову обмежили доступ до держтаємниці. 19 вересня збори суддів Касаційного госпсуду у складі Верховного суду не проголосували за включення у порядок денний питання про висловлення недовіри Львову.