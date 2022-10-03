Факт наявності російського громадянства Богдан Львов приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до ВСУ

Служба безпеки України підтвердила наявність у заступника Верховного Суду України, голови Касаційного господарського суду Богдана Львова наявність російського паспорта.

«Сьогодні Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд, про наявність у судді Львова Богдана Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації згідно з даними реєстрів РФ. Також в СБУ зазначили, що перевірка цих даних продовжується», – йдеться в дописі суду 3 жовтня.

Зазначимо, що допис у Facebook був змінений: у початковій версії вказувалося, що Львов отримав російський паспорт ще у 1999 році, а у 2002-му його поновив, досягнувши 45-річчя. Крім того, він отримав податковий номер, який міститься в реєстрі угод щодо нерухового майна Росії стосовно квартири у Москві. Цю інформацію викрили журналісти «Схем» ще 15 вересня. За їхніми даними, податковий номер український суддя отримав у 2010 році.

Факт наявності російського громадянства Богдан Львов приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного суду. Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни є підставою для припинення його повноважень. Після виходу журналістського розслідування Львов у Facebook заперечив наявність у нього російського громадянства та назвав цю інформацію фейком.

Після цього Львову обмежили доступ до держтаємниці. 19 вересня збори суддів Касаційного госпсуду у складі Верховного суду не проголосували за включення у порядок денний питання про висловлення йому недовіри. У понеділок, 3 жовтня, на нових зборах судді Касаційного господарського суду збираються звільнити Богдана Львова із займаної посади. Крім того, Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо нього у справі про недостовірне декларування.