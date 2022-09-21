НАБУ перевіряє Львова через незадеклароване майно у Росії

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо заступника голови Верховного суду України, голови Касаційного господарського суду у складі ВСУ Богдана Львова у справі про недостовірне декларування. Про це у середу, 21 вересня, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин у Telegram та опублікував фото відповіді НАБУ на своє звернення.

«За моїм депутатським зверненням НАБУ розпочало роботу щодо судді Богдана Львова у справі про недостовірне декларування. Мова йде про відкриття кримінального провадження та початок досудового розслідування у справі проти заступника голови Верховного Суду, голови Касаційного господарського суду», –написав Юрчишин.

У відповіді на запит Юрчишина в НАБУ повідомили, що відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування. Зазначається, що в боро розглянули звернення від 16 вересня щодо ймовірних фактів «незадекларованої нерухомості та з інших питань».

Юрчишин зазначив, що йдеться про ч. 1 або ч. 2 ст. 366-2 КК України, який передбачає штраф до 85 тис. грн або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років, а також можливе позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 15 вересня журналісти «Схем» оприлюднили розслідування про те, що очільник Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Львов, який має доступ до державної таємниці, виявився громадянином РФ. Журналісти опублікували документи, згідно з якими Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного суду. Адже, згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни є підставою для припинення його повноважень.

Після виходу журналістського розслідування Львов у Facebook заперечив наявність у нього російського громадянства та назвав цю інформацію фейком. Він зазначив, що поширення неправдивої інформації є бажанням вивільнити посаду голови суду, що «має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб». Він також повідомив, що звернувся до правоохоронних органів, щоби вони перевірили викладену журналістами інформацію.

Після цього Львову обмежили доступ до держтаємниці. 19 вересня збори суддів Касаційного госпсуду у складі Верховного суду не проголосували за включення у порядок денний питання про висловлення недовіри Львову.