Ігор Коломойський у коментарі ЗМІ не підтвердив факту обшуку

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшук у бізнесмена Ігоря Коломойського, під час якого було вилучено документи, гаджет, а також скачано його вміст. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої джерела.

За даними видання, обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.

Джерела видання в НАБУ факт обшуку підтвердили. При цьому наголосили, що це, чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали.

Як зазначають джерела видання, Ігор Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником «Укрнафти», де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій, зокрема колишньому голові правління «Укрнафти», колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки «Укрнафти», колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ «Укрнафти», колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

Справу відкрили за статтею про «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах».

Водночас сам Коломойський на запитання «Української правди», чи правда, що НАБУ провели у нього обшуки, відповів: «Не чув». Втім, за даними видання, ще тиждень тому Коломойський був у Буковелі.

Як відомо, що Ігор Коломойський разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею володіють 40% компанії «Укрнафта», решта належить державі в особі НАК «Нафтогаз». Керівництво НАК неодноразово стверджувало, що з 2015 року повністю контролює компанію, втім, ані її операційні результати, ані ринкові джерела ніколи не підтверджували цих сміливих заяв.

Зазначимо, що 2 вересня стало відомо, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до присвоєння майна та коштів «Укрнафти» на суму понад 13 млрд грн.