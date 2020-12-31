Коломойського включили до переліку через звинувачення в отриманні 5 млрд доларів позики у свого тодішнього «Приватбанку»

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) визначив четвірку найбільших корупціонерів року. Ними стали президент Бразилії Жаїр Болсонару, який очолив рейтинг, президент Туреччини Реджеп Ердоган, президент США Дональд Трамп та український олігарх Ігор Коломойський, який завершив четвірку.

Як повідомило 31 грудня «Радіо Свобода», Коломойського включили до цього переліку через звинувачення в отриманні позики у свого тодішнього «Приватбанку» на понад 5 мільярдів доларів, які зникли в серії офшорів.

«Збитки становили 40% усіх приватних депозитів у країні. Але Коломойського не заарештували, і зараз він лобіює можливість повернути контроль над банком після того, як установу врятувала держава», – пояснили в OOCRP.

У Центрі звертають увагу, що Коломойський має історію «корпоративних рейдів, шахрайства, розкрадання державних активів та політичних інтриг і представляє багатьох ідеологічних та корумпованих мільярдерів від братів Кох до Арона Банкса, які підірвали демократію заради особистої вигоди».

Людиною року у сфері організованої злочинності та корупції за версією OCCRP став президент Бразилії Жаїр Болсонару. Його обрали на посаду як антикорупційного кандидата, натомість він оточив себе корупційними фігурами, «використовував пропаганду, аби просувати свій популістський порядок денний, підривав систему правосуддя та вів деструктивну війну проти Амазонського регіону».

У рейтингу він не надто відірвався від Ердогана та Трампа, які, як зазначають в OOCRP, також підривали демократичні інституції, користувалися пропагандою, політизували системи правосуддя і винагороджували корумповані внутрішні кола у своїх країнах.

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)) – заснований 2006 року консорціум слідчих центрів, засобів масової інформації та журналістів, що працюють у Східній Європі, на Кавказі, у Центральній Азії та Центральній Америці та займаються розслідувальними репортажами про організовану злочинність та корупцію.

З 2012 року Центр присвоює звання «Людина року» тому, хто зробив найбільше в світі для розвитку організованої злочинної діяльності та корупції. Раніше в цьому рейтингу перемагали президент Росії Володимир Путін (2014 рік), екс-президент Венесуали Ніколас Мадуро (2016 рік) та колишній прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат (2019 рік).