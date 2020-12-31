Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов на ці звинувачення ще не коментували

Мін'юст США висунув нові звинувачення проти екс-акціонерів «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова через незаконне привласнення коштів банку для купівлі нерухомості у штаті Огайо.

Як ідеться у повідомленні на сайті Мін'юсту США, раніше схожі обвинувачення Мін’юст виносив щодо нерухомості у штатах Кентукі та Техас. Загалом вартість нерухомості у трьох штатах оцінюють у понад 60 мільйонів доларів.

Мін’юст США стверджує, що олігархи незаконно привласнили кошти «ПриватБанку», аби купити за них нерухомість у штаті Огайо. Зокрема, прокурори зазначають, що у 2008-2016 роках Коломойський та Боголюбов незаконно позичали гроші в банку та пізніше відмивали їх через офшори ПриватБанку на Кіпрі, а потім – перераховували їх у США.

Як пише Reuters, Ігор Коломойський звинувачення прокуратури відкинув, а його адвокат у США Брюс Маркс наразі коментарів не надавав. Геннадій Боголюбов та його представники справу також не коментували.

Нагадаємо, що у серпні Мін'юст США вимагав конфіскувати у Ігоря Коломойського офіси у Луїсвіллі та Далласі, придбані за незаконно привласнені гроші ПриватБанку. Ці звинувачення Коломойський відкинув, зазначивши, що всі кошти він інвестував із власних фондів.

4 серпня ФБР провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group, яку пов'язують з Коломойським. Американські правоохоронці підозрюють, що олігарх відмивав гроші через придбання нерухомості в Клівленді. Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через «ПриватБанк», яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році, а сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість.

Загалом, як ідеться в матеріалах розслідування, Коломойський і Боголюбов передали 622,8 млн доларів підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Розслідувачі підозрюють, що ці кошти – частина з тих, що були виведені з «ПриватБанку» для відмивання.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій банку. У грудні 2016 року «ПриватБанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери банку вивели понад 5,5 млрд доларів. Кредити, які видавав банк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла близько 10 років.