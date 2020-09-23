Коломойський вивів на рахунки американських компаній через німецький банк понад 750 млн доларів

Deutsche Bank допоміг українському олігарху Ігорю Коломойському вивести до США понад 750 млн доларів. Про це йдеться у звіті Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, опублікованому за документами FinCEN (Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами США).

Згідно із розслідуванням, Deutsche Bank міг зіграти ключову роль у вiдмиванні грошей Коломойським, перевівши понад 750 млн доларів на рахунки бізнес-компаній, розташованих у США.

Протягом 2006-2015 банк перевів близько 490 млн доларів від компаній, створених під контролем Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова, на рахунки компанії у Делавері. Велику частину грошей витрачено на придбання нерухомості на півночі США. Ще 268 млн доларів мільйонів перейшли через Deutsche Bank в інші компанії, контрольовані цими людьми та їхніми партнерами у США з 2007-го по 2013 роки. Загалом банк провів тисячі транкзакцій.

Як повідомляє консорціум, Deutsche Bank відмовився відповідати на запити журналістів про транзакції Коломойського, оскільки згідно із законами, банкам не можна розголошувати інформацію про клієнтів.

Зазначимо, що файли FinCEN — це понад 2500 документів, які банки відправляли США у період із 2000 по 2017 рік. Близько півтора року журналісти досліджували та аналізували матеріали про підозрілі транзакції. Усі вони стосуються багатьох країн, злочинів, а також політиків. У неділю, 20 вересня, журналісти почали публікувати результати розслідування.

Нагадаємо, що у травні 2020 року американські видання BuzzFeed і Bloomberg повідомили що десь із 2008 року й протягом наступних п’яти років компанії з Кіпру, Карибських островів тощо, пов’язані Коломойський і Боголюбов, скуповували нерухомість у центрі американського міста Клівленд (штат Огайо), а також окремі об’єкти в інших американських штатах. В матеріалах розслідування йшлося, що Коломойський і Боголюбов передали 622,8 млн доларів підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Розслідувачі підозрюють, що ці кошти — частина з тих, що були виведені з «ПриватБанку» для відмивання.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій банку. У грудні 2016 року «ПриватБанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери банку вивели понад 5,5 млрд доларів. Кредити, які видавав банк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла близько 10 років. 7 серпня МінМін’юст США офіційно звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні грошей «ПриватБанку».