Витік даних FinCEN (Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами США) свідчить, що світові банки дозволяли злочинцям відмивати гроші, а російським олігархам – обходити санкції. У документах також фігурують українські політики та бізнесмени. Загальна сума сумнівних транзакцій – 2 трлн доларів.

Про це йдеться у матеріалі BuzzFeed, яке отримало доступ до документів і поділилося ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів та колегами із 88 країн світу, серед яких є і українська агенція «Слідство.Інфо».

Головна редакторка «Слідство.Інфо» Анна Бабінець розповіла, що у документах FinCEN згадуються компанії, пов’язані з українськими олігархами Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими. Вона відзначила, що журналістські розслідування будуть публікуватися найближчими днями та тижнями виданнями по всьому світу. Журналістка «Української Правди» Тетяна Козирєва, яка також брала участь у вивченні матеріалів, зауважила, що у справі про відмивання коштів також фігурують українські чиновники та президенти.

Зокрема, Балтійський центр журналістських розслідувань Re:Baltica, який є членом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів зазначає, що згідно із документами, послугами латвійських банків при виведенні коштів, ймовірно, могли користуватися екс-президент України Віктор Янукович, бізнесмен Сергій Курченко та американський політтехнолог Пол Манафорт, олігарх Дмитро Фірташ та лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Файли FinCEN — це понад 2500 документів, які банки відправляли США у період із 2000 по 2017 рік. Близько півтора року журналісти досліджували та аналізували матеріали про підозрілі транзакції. Усі вони стосуються багатьох країн, злочинів, а також політиків. У неділю, 20 вересня, журналісти почали публікувати результати розслідування.

Із розсекречених документів FinCEN відомо, що банк HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть після того, як дізнався від американських слідчих про шахрайство. Також є свідчення про використання Barclays Bank у Лондоні найближчим соратником президента Росії Володимира Путіна для уникнення санкцій.

Відомо також про центральний банк ОАЕ, який не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій. До того ж, згідно із таємними документами, Deutsche Bank передавав гроші відмивачів організованій злочинності, терористам і наркоторговцям. А Standard Chartered переводив готівку в Arab Bank більш ніж десять років після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.