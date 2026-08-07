Користувачі обирають застосунок 24 Каналу для того, щоб швидше отримувати інформацію

Понад 700 тисяч завантажень – саме стільки разів користувачі вже встановили застосунок 24 Каналу.

До слова, якщо ви ще не користуєтеся застосунком 24 Каналу, саме час це виправити. Його можна завантажити як для Android, так і для IOS.

Застосунок високо оцінюють і в App Store, і в Google Play – 5,0 та 4,9 відповідно. Такий результат свідчить про те, що аудиторії важливо мати доступ до актуальної інформації в одному зручному форматі, адже застосунки дедалі частіше стають альтернативою звичайному перегляду новинних сайтів.

Враховуючи це, команда 24 Каналу постійно вдосконаляє застосунок, додаючи нові функції та покращуючи користувацький досвід.

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Які оновлення доступні в застосунку

У блоці «Ці новини можуть вас зацікавити», що стало одним із головних оновлень застосунку, користувач зможе побачити одразу добірку схожих новин. Таким чином, можна дізнатися більше про тему, яка зацікавила.

Крім цього, застосунок враховує, які матеріали користувач читає найчастіше, і пропонує більше новин відповідно до ваших інтересів.

Щоб ще більше налаштувати новинну стрічку, можна перейти у розділ «Мої теми» та обрати категорії, які вас цікавлять. Після цього застосунок формуватиме персональну добірку новин саме за обраними темами.

Ще більше можливостей на головному екрані

Головний екран застосунку також оновлено, де тепер доступні Shorts, як і на сайті 24 Каналу. Відтак користувач може швидко переглянути головні події дня у форматі коротких вертикальних відео.

Для цього достатньо натиснути «Дізнатися більше» під Shorts і застосунок одразу відкриє повну новину, де можна ознайомитися з усіма деталями.

Сервіс із цінами на пальне

Серед нових можливостей застосунку також є сервіс з актуальними цінами на пальне, інформація в якому регулярно оновлюється.

Користувачі можуть дізнатися поточну вартість бензину та дизеля, а також стежити за динамікою цін на газ.

Для зручності планування витрат на поїздку в застосунку також доступний калькулятор пального. Щоб розрахувати вартість, достатньо вказати ціну літра, середню витрату на 100 кілометрів та відстань. Після цього застосунок автоматично покаже орієнтовну суму витрат.

В одному застосунку можна читати, дивитися та обговорювати

Ще одним важливим оновленням стала поява коментарів безпосередньо в застосунку. Тепер користувачі можуть не тільки читати новини, а й одразу переходити до їх обговорення.

Також команда вдосконалила меню застосунку. Нові іконки зробили навігацію зрозумілішою та допомагають швидше знаходити потрібні розділи.

Оновлення отримав і прямий ефір – тепер він має повноцінний хедер.

Застосунок 24 Каналу постійно вдосконалюється

Застосунок 24 Каналу вже давно не обмежується лише новинною стрічкою. Тут можна читати новини, дивитися Shorts і прямий ефір, перевіряти прогноз погоди, курс валют та ціни на пальне, а також отримувати добірки новин відповідно до власних інтересів.

Водночас команда 24 Каналу продовжуватиме працювати над вдосконаленням застосунку, враховуючи потреби й відгуки аудиторії. Саме завдяки цьому кожне оновлення робить його ще зручнішим для тих, хто хоче швидко отримувати перевірену інформацію в одному місці.