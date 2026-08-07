Схему організували екскерівник ТЦК і його підлеглий

На Закарпатті викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку, яка діяла у 2022–2024 роках. Її організували екскерівник Мукачівського РТЦК та СП та його підлеглий, відповідальний за військовий облік і бронювання.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора у п’ятницю, 7 серпня, до військово-облікових, медичних та інших службових документів вносили неправдиві відомості, на підставі яких чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби. За таку послугу брали від 5 до 10 тис. доларів

«Щонайменше 1577 осіб у такий спосіб безпідставно виключили з військового обліку. 1142 з них нібито за станом здоров’я. А коли виникла загроза викриття, почали позбуватися доказів. У серпні 2024 року тодішній керівник РТЦК та СП оформив фіктивний акт про вилучення та знищив довідки, рішення ВЛК та іншу медичну документацію, яка мала зберігатися 75 років», – зазначили у прокуратурі.

Фото поліції Закарпатської області

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Слідчі відновили необхідну інформацію за даними НСЗУ, показаннями свідків, результатами експертиз та іншими матеріалами. Наразі 120 чоловіків поновлено на військовому обліку, перевірка щодо інших триває. Двом експосадовцям ТЦК оголосили підозри.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, серед підозрюваних – 46-річний Євген Пільгуй, який очолював ТЦК у 2021–2025 роках та його підлеглий – ексначальник відділу обліку і бронювання Ігор Годзінець.

У чинних і колишніх працівників Мукачівського РТЦК та СП, членів ВЛК та інших фігурантів провели 17 обшуків.

У ДБР додали, що ексначальника РТЦК і його колишнього підлеглого затримали. Їм оголосили підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Прокурори наполягатимуть на безальтернативному триманні підозрюваних під вартою.