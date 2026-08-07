Територія старого цвинтаря

На території старого Голосківського цвинтаря представники товариства «Українська памʼять» і польського Інституту нацпамʼяті проведуть спільну ексгумацію останків військовослужбовців Війська Польського, які загинули в боях за Львів у вересні 1939 року. Останки перепоховають у місті Мостиська.

Як повідомляє Львівська міськрада, ексгумаційні роботи проводитимуть відповідно до дозволу Міністерства культури України, Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війн, політичних репресій, учасників антитерористичної операції, Українського інституту національної пам’яті на підставі звернення ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять». Роботи триватимуть з 25 серпня до 1 листопада.

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«Ідеться про польські військові поховання, які розташовані на старому Голосківському цвинтарі поблизу вул. Кругла та Варшавська. Наразі діючого цвинтаря там немає, лише встановлений хрест, але за свідченнями істориків тут поховані солдати Війська Польського, які загинули в 1939 році в боях за Львів», – розповів керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

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Бої з німецькими військами у вересні 1939 року точилися, зокрема, в районі с. Голоско – с. Брюховичі. Загиблих у цих боях місцеві мешканці ховали на Голосківському цвинтарі. Серед них були поляки, українці та представники інших національностей, які служили чи були мобілізовані у Військо Польське.

За результатами пошукових робіт, проведених у 2010 та 2019 роках, на території цвинтаря виявили близько 110 індивідуальних поховань. Перші дослідження ініціював Польський інститут національної пам’яті, а в 2019 році пошукові роботи продовжили вже у співпраці з українським Товариством пошуку жертв війни «Пам’ять» та ГО «Львівський дитячий гуфець “Барць” польського гарцерства в Західних Регіонах України».

Тоді вдалося остаточно локалізувати межі розташування військового кладовища, після чого українською стороною було підготовлено і подано в Державну міжвідомчу комісію у Києві необхідну документацію для проведення ексгумації польською стороною.

Після пошукових робіт наступним етапом мала стати ексгумація, однак процес вдалося відновити лише після поступового відновлення українсько-польського діалогу щодо питань історичної пам’яті. У 2024 році Товариство «Пам’ять» звернулося до Міністерства культури України з пропозицією відновити роботи, пов’язані зі збереженням у Львові польських військових поховань 1939 року. Після офіційного звернення польської сторони у 2025 році процес перейшов до практичної реалізації.

«Починаючи з 2024 року, Товариство “Пам’ять” стало ініціатором відновлення процесу ексгумації та перепоховання. Після тієї допомоги, яку Польща надала Україні від початку повномасштабної війни, ми також повинні зробити свій крок назустріч», – цитує ЛМР Любомира Горбача, керівника Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять».

Для проведення ексгумації визначили місце майбутнього перепоховання – його додатково погодила Мостиська міська рада, адже на міському комунальному цвинтарі вже було перепоховано останки 270 військовиків польського війська.

Нагадаємо, перший етап перепоховання солдатів Війська Польського, які загинули під час оборони Львова 1939 року, відбувся у серпні 2025 року. Тоді понад чотири тижні тривала спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах.