Наразі йдеться про шістьох людей, точна кількість виявлених останків ще встановлюється

Під час робіт з ексгумації на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща у Львові виявлено поховальну яму зі загиблими солдатами періоду 1939 року. Про такі проміжні результати повідомляє пресслужба міністерства культури України у четвер, 14 серпня.

«Виявлено поховальну яму зі загиблими солдатами періоду 1939 року, точна кількість яких буде встановлена після додаткового вивчення. На цей час промарковані останки шести людей, дослідження тривають. Орієнтовна площа розкопок становить 10×5 метрів», – ідеться в повідомленні.

Останки знайшли в поховальній ямі (фото міністерства культури)

Окрім того, на місці колишнього цвинтаря виявили польські військові ґудзики, фрагменти військового протигазу, один ідентифікаційний польський жетон, предмети індивідуального вжитку.

Як повідомляв ZAXID.NET, роботи з ексгумації розпочалися 4 серпня і триватимуть до кінця місяця. Ідеться про частину території колишнього цвинтаря на Збоїщах (Шевченківський район, вул. Мідна), де поховані воїни «Війська Польського», які загинули в 1939 році в обороні Львова від німецького війська. Цвинтар проіснував до 1960-х років, остаточно був ліквідований в 1987 році. У 1990-х роках тут встановили символічний дерев’яний хрест із написом польською: «Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р.».

Роботи відбуваються в межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій. Процес координують міністерства культури України та Польщі, а також Інститути пам’яті обох країн. До проведення робіт залучені профільні інституції України та Польщі, які увійшли до складу спільної українсько-польської експедиції.